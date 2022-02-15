ОНК: задержанные жалуются на клопов в камерах Октябрьского РОВД

Члены Общественной наблюдательной комиссии проверили соблюдение прав задержанных. Которые, находятся в камерах Октябрьского РОВД. Задержанные жаловались на наличие клопов и недостаток чистых матрасов, рассказал ТВ2 руководитель ОНК Иван Шевелев со ссылкой на отчет проверки.

Общественники посетили несколько камер, побеседовали с задержанными о качестве питания, условиях содержания и быте. В момент проверки в четырех камерах содержалось 15 человек, среди них одна женщина.

«Некоторые задержанные пожаловались на то, что им не выдают матрасы, подушки и постельное белье. Хотя в одной из камер, где содержалась женщина, на полу были сложены матрасы. Другие задержанные пожаловались на большое количество клопов в камере. Люди в камере и предположили, что матрасов им не выдают как раз из-за наличия клопов. Матрасов, как выяснилось, тоже не хватает, а те, которые есть, подлежат санитарной обработке. Постельного белья также в наличии не было, проверяющим представили только остаток рулона одноразовых пеленок», — отмечается в отчете.

Кроме того, полицейские не смогли пояснить, когда в последний раз была отправлена заявка на санитарную обработку камер и приобретения постельного белья. Как отметили члены ОНК, документы, что такая заявка вообще была отправлена, отсутствуют.

Также выяснилось, что сотрудники не выдают задержанным защитные маски, хотя сами сотрудники в масках.

«Профилактических мер по предупреждению от заражения ими от административно-задержанных лиц, не принимается, хотя согласно указанию руководства, проход граждан без масок запрещен», — отметили в ОНК.