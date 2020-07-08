ОНК: томский Центр временного содержания иностранцев скоро не сможет принимать граждан

Члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Томской области совместно с представителями Общественного Совета при УМВД и юрисконсультом при УПЧ проверили условия проживания в Центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). Сейчас в центре живет 40 человек, среди них одна женщина. Правозащитники опасаются того, что скоро центр окажется переполненным, так как из-за закрытия границ людей не могут своевременно депортировать из России.

«Центр рассчитан на 48 человек, скоро он не сможет принимать людей, — рассказал ТВ2 председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Иван Шевелев. – Сейчас иностранцы ждут своего возвращения в разные страны: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Армению и даже Китай. Из-за этого обстановка накаляется. Никогда на моей памяти не было такой напряженной обстановки. Напряженной именно психологически. Люди просто не понимают, что с ними будет в будущем. А кто-то сидит тут уже полтора года. В связи с карантином страны, которые должны были им покупать билеты и сопровождать, этого не делают. У многих в России есть семьи, и они не понимают, почему их не отпускают жить вместе с семьями на время карантина под подписку о невыезде. Мы будем писать об этом в вышестоящие организации, чтобы решить эту проблему».





В свою очередь член Общественного Совета при УМВД Сергей Сороков рассказал, что из-за коронавируса ситуация с депортацией иностранных граждан обострилась, так как неизвестно, сколько такие граждане пробудут в Центре.







«Несколько лет назад Генпрокуратура постановила, что граждане, подлежащие депортации, могут находится в ЦВСИГ два года. Но представьте, на два года лишиться свободы. Они и рады бы уехать, но не могут из-за закрытия границ. Это психологически очень тяжело. Тут запрещены длительные свидания, из-за карантина и короткие сейчас запрещены. То есть у иностранцев положение хуже, чем в СИЗО или в колонии. Хотя они всего лишь совершили административное правонарушение».





Иван Шевелев добавил, что года три назад была подобная ситуация: людей не могли в течение длительного срока депортировать. Тогда, говорит правозащитник, все закончилось вызовом ОМОНа и избиением находящихся там граждан.