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ОНК: полицейский конвой избил обвиняемого в здании суда

ТВ2 ТВ2

В Томске конвой полиции, который осуществляет доставку на судебные заседания, избил обвиняемого. Об этом сообщают члены ОНК по Томской области со ссылкой на письмо обвиняемого Алексея В., который сейчас находится в СИЗО. Избиение произошло в комнате для досмотра.

«27.09. 2021 меня с ФКУ СИЗО-1 Томска доставили в Ленинский районный суд конвойной полицией. И во время досмотра случился инцидент с сотрудником полиции, который начал кричать на другого подозреваемого. Я сделал ему замечание, после чего полицейский взял меня за горло и начал избивать. Потом меня и другого обвиняемого положили на пол, хотя мы и не оказывали никакого сопротивления. Затем их начальник крикнул, чтобы меня окунули в унитаз. Я попросил, чтобы мне вызвали скорую помощь, врачи приехали и зафиксировали побои. От обезболивающего я отказался», — говорится в письме.

Алексей В. добавил, что по возвращению в СИЗО он вызвал дежурного врача, который также зафиксировал побои. Также была дана объяснительная дежурному помощнику начальника изолятора. На следующий день после избиения молодой человек написал заявление в ОСБ УМВД России по Томской области и следственный комитет. Но ответа пока от силовых ведомств получено не было.

Как добавил руководитель ОНК по Томской области Иван Шевелев, они передали жалобу обвиняемого томскому омбудсмену Елене Карташовой.

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