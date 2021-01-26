ОНК: Пациенты психбольницы жалуются на малое количество звонков и прогулок
Члены Общественной наблюдательной комиссии Иван Шевелев и Лидия Симакова совместно с Анной Югай, сотрудницей аппарата уполномоченного по правам человека Томской области, проверили соблюдение прав пациентов, которые находятся в одном из мужских отделений томской психиатрической больницы. Сейчас в отделении лечатся 61 человек, 30 из них — принудительно.
Ранее пациенты жаловались на недостаточное количество разрешенных телефонных звонков и невозможность пообщаться в отдельной комнате со своим адвокатом.
Общественники посетили несколько палат и побеседовали с пациентами о бытовом обеспечении, качестве питания, температурном режиме в жилых помещениях, медицинском обслуживании и взаимоотношениях с медперсоналом.
В ходе проверки было обнаружено несколько нарушений. Так, площадь отделения не позволяет соблюдать стандарт в четыре квадратных метра для одного человека. Необходимо либо увеличивать площади палат, либо уменьшать количество находящихся в них пациентов.
«Нет отдельной комнаты для досуга. Прогулочный дворик завален снегом, очищены только несколько широких дорожек. Несколько пациентов пожаловались, что они не гуляли с осени прошлого года. Также актуальной остается проблема отдельной комнаты для бесед. Все беседы, как и суды, проводятся в кабинетах сотрудников. Мы общались с пациентами в столовой и в палатах. Препятствий не было, снимать разрешали. Можно было разговаривать без свидетелей», — рассказал руководитель ОНК Иван Шевелев.
Он добавил, что еще одним нарушением стало состояние душевых и туалетов. В одном из туалетов неисправны краны с холодной и горячей водой, нет перегородок между унитазами, что лишает пациентов приватности.
«Единственный душ находится в одной из туалетных комнат в отдельном отсеке, — добавил Иван Шевелев. — Большая раковина, лейки со шлангом нет. Тепло, но на потолке и стене черная плесень. Сотрудники нам объяснили, что снимают душ, так как пациенты могут им воспользоваться в других целях. Прямо над душем большая дыра в потолке. Сказали, что подали заявку на ремонт. В душе также нет ни вешалок, ни стульев, куда можно повесить свою одежду. Отсутствует резиновый коврик. Сотрудники сказали, что приносят его вместе с лейкой. Но отмечу, что во всех помещениях, где мы были, было чисто. И все пациенты были чистые и в аккуратной одежде».
Кроме того, правозащитники отметили, что в больнице пациентам можно питаться и своей едой, но раз в день — во время полдника, в 16.00. Работница кухни выдает каждому из его запасов то, что он попросит. Если нужно, то продукты режут. Также каждому пациенту разрешено использовать не более двух пакетиков чая в день. Кому не покупают воду в магазине, тот пьет воду из-под крана.
Еще основной проблемой остаются телефонные переговоры. Пациенты пожаловались, что им недостаточно времени на звонки. Звонить можно по очереди, только один раз в две недели по пять-десять минут. Но сотрудники больницы, по словам Ивана Шевелева, утверждают, что если кому-то необходимо сделать срочный звонок, то позвонить разрешают. В свою очередь пациенты рассказали, что разрешение на внеплановый разговор дает только лечащий врач.
В ходе проверки общественники посетили 18-летнего молодого человека, которого недавно перевели из Тунгусовского детского дома-интерната. Он находится на особом контроле у томского омбудсмена, так как в данный момент в отношении него ведется следствие. Парень пожаловался, что любит раскрашивать карандашами, но ему пока не выдают раскрасок. Также рассказал, что его обижают другие пациенты.
Все нарушения будут зафиксированы, и о них будет извещен главный врач психиатрической больницы.
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