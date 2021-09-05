«Он ростом с УАЗ Патриот»: жители Трубачево сообщают, что на въезде в поселок бродил медведь

Ночью в чатах жителей поселка Трубачево появилась информация, что на въезде в поселок бродит медведь. По сообщению очевидцев, его рост достигает высоты автомобиля УАЗ Патриот.

Немного позднее от местных жителей появилась информация, что медведь мог снова направиться в сторону Степановки. Также вчера в городском паблике писали, что хищник был замечен в районе Южных ворот.

Есть предположение, что это один и тот же медведь. В «Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» журналистке ТВ2 сообщили, что звонок по поводу медведя за последние дни был один — ночной из Трубачево. Информацию об этом передали в администрацию Томского района.

«Дело все в том, что медведю свойственно мигрировать. Он же не виноват, что на его пути появились дороги и населенные пункты, что его увидели. Необязательно сейчас так агрессивно искать медведя. Зачем? Он кому-то что-то сделал? Я понимаю, если бы он пасеки разорял, коров гонял — это другое дело. Но не все медведи опасны. Прошел и прошел. Это же не трагедия», — прокомментировал ТВ2 дежурный «УГОЧСПБ ТО».

Получить комментарий от Администрации Томского района и Департамента лесного хозяйства Томской области пока не удалось.