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Омское ритуальное агентство предлагает услугу прощального салюта из праха

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Омское ритуальное агентство «Наследие» предложило своим клиентам новую услугу — прощальный салют.  Прах усопшего засыпают в петарды и запускают в небо вместе с залпами, пишет портал НГС.

«Мы не сами это придумали, такая услуга существует в разных странах мира. Я точно знаю, что такое есть в Украине, США, в Москве. В Сибири мы первые предложили такую услугу, — цитирует портал арт-директора ритуального агентства «Наследие» Алену Шпак. — Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то всё сделаем. Сейчас анализируем отклик. Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Это одна из возможностей. И чаще всего с вопросами по развеиванию обращаются через некоторое время после кремации, когда уже психологически принимают смерть как данность».

В компании не раскрыли стоимость услуги, но отметили, что все будет зависеть от пожеланий заказчика. На данный момент готовый пакет услуг по развеиванию праха с петардами еще не готов.

Отметим, в Омске нет своего крематория, но «Наследие» сотрудничает с Новосибирским крематорием. Умерших кремируют в Новосибирске, а прах доставляют в Омск.

В декабре 2021 года это же ритуальное агентство предложило жителям Омска написать новогодние поздравления своим умершим родным и знакомым и отправить их на электронный ящик вымышленного персонажа Dead Morose. В агентстве объясняли, что это может облегчить переживания от потери близких.

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