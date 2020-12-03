Добрые новости
03 декабря,
2020
1
фото
Новости

Омское объединение фанатов «Иртыш Ultras» признали экстремистским

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Омске суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность неформального объединения футбольных фанатов «Иртыш Ultras». Признать фанатов экстремистами попросил в иске прокурор Омской области.

Омское объединение фанатов «Иртыш Ultras» признали экстремистским
Фото: bk55.ru

Суд решил, что «Иртыш Ultras» — это «структурированная и управляемая организация», участников которой неоднократно привлекали к ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. В пресс-службе прокуратуры «Интерфаксу» заявили, что к околофутбольному движения «Иртыш Ultras» никакого отношения не имели. По мнению представителя ведомства, они «вовлекали в организацию молодежь, устраивали массовые драки и так далее».

При этом пресс-секретарь футбольной команды «Иртыш» Дмитрий Кунгурцев рассказал telegram-каналу omskbreaking, что клуб не считает своих фанатов экстремистами.

Клуб узнал об этом из сообщений средств массовой информации, поэтому что-либо комментировать нам сложно, — рассказал Кунгурцев. — Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды и проходит она без нарушения закона, контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной Национальной Лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьезных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны.

В омской прокуратуре считают, что благодаря запрету на деятельность «Иртыш Ultras», правоохранители смогут «эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства».

 ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.