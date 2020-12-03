Омское объединение фанатов «Иртыш Ultras» признали экстремистским

В Омске суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность неформального объединения футбольных фанатов «Иртыш Ultras». Признать фанатов экстремистами попросил в иске прокурор Омской области.
Суд решил, что «Иртыш Ultras» — это «структурированная и управляемая организация», участников которой неоднократно привлекали к ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. В пресс-службе прокуратуры «Интерфаксу» заявили, что к околофутбольному движения «Иртыш Ultras» никакого отношения не имели. По мнению представителя ведомства, они «вовлекали в организацию молодежь, устраивали массовые драки и так далее».
При этом пресс-секретарь футбольной команды «Иртыш» Дмитрий Кунгурцев рассказал telegram-каналу omskbreaking, что клуб не считает своих фанатов экстремистами.
Клуб узнал об этом из сообщений средств массовой информации, поэтому что-либо комментировать нам сложно, — рассказал Кунгурцев. — Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды и проходит она без нарушения закона, контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной Национальной Лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьезных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны.
В омской прокуратуре считают, что благодаря запрету на деятельность «Иртыш Ultras», правоохранители смогут «эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства».
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