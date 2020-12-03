Омское объединение фанатов «Иртыш Ultras» признали экстремистским

Суд решил, что «Иртыш Ultras» — это «структурированная и управляемая организация», участников которой неоднократно привлекали к ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. В пресс-службе прокуратуры «Интерфаксу» заявили, что к околофутбольному движения «Иртыш Ultras» никакого отношения не имели. По мнению представителя ведомства, они «вовлекали в организацию молодежь, устраивали массовые драки и так далее».





При этом пресс-секретарь футбольной команды «Иртыш» Дмитрий Кунгурцев рассказал telegram-каналу omskbreaking, что клуб не считает своих фанатов экстремистами.