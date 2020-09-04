Омский токсиколог заявил, что Навальный мог впасть в кому из-за «стресса, переутомления или отсутствия завтрака»

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев озвучил несколько предположений о том, чем может быть вызвано состояние Алексея Навального. По его мнению, политик мог впасть в кому из-за стресса, алкоголя, диет и «даже банального отсутствия завтрака».

Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем, – цитируют Александра Сабаева «РИА Новости». – Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. <...> Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака.

Медик добавил, что почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены. Это свидетельствовало о том, что токсинов в организме политика нет.





«Мы две ситуации оценили – то, что могло зайти в организм, и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было, – объяснил Сабаев. – Это очевидные вещи».





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Предполагалось, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивали на транспортировке Алексея в независимую клинику за границу, однако омские врачи говорили о том, что Навальный должен остаться на лечении в Омске. При этом в Омск тогда уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасались, что за двое суток могут ухудшиться состояние Алексея и затеряться следы вещества, которым предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии, по-прежнему в коме, на ИВЛ. Состояние политика остается тяжелым.





В четверг, 3 сентября, на ютуб-канале Алексея Навального опубликовали расследование Фонда борьбы с коррупцией о Томске. Его снимали в Томске перед тем, как Навального экстренно госпитализировали с борта самолета в Омске. Фильм называется «Томск в плену у депутатской мафии».



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