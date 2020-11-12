Омский тиктокер с березы спросил у губернатора, как учиться на дистанте без интернета

Популярный в Тик-ток блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области, известный как «Омский колхозник», записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову.
В Омской области власти перевели учебные заведения в онлайн-режим. Но некоторые села региона до сих пор не обеспечены интернетом, где-то ловит мобильный, но сигнал недостаточно хороший, чтобы участвовать в видеоконференциях. Алексей Дудоладов — студент омского института водного транспорта.
«Я проживаю в деревне Станкевичи Назлаевского района Омской области. 9 ноября нас перевели на дистанционное обучение, в связи с чем у меня появилась такая проблема, как выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но только 2G, и, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. Мне приходится ходить в лес в 300 метрах от деревни, забираться на березу, тут высота 8 метров примерно, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями, доказать, что я не пропускаю просто так», — говорит он на видео.
Он отметил, что летом он стал популярным в Тик-ток блогером и проводил свои прямые эфиры с березы. «Но понимаете, сейчас не май на дворе, мне приходится жертвовать своим здоровьем, я уже болел двусторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел у вас уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить этот вопрос?» — обратился Алексей Дудоладов.
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