Омский тиктокер с березы спросил у губернатора, как учиться на дистанте без интернета

Популярный в Тик-ток блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области, известный как «Омский колхозник», записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову.





В Омской области власти перевели учебные заведения в онлайн-режим. Но некоторые села региона до сих пор не обеспечены интернетом, где-то ловит мобильный, но сигнал недостаточно хороший, чтобы участвовать в видеоконференциях. Алексей Дудоладов — студент омского института водного транспорта.





«Я проживаю в деревне Станкевичи Назлаевского района Омской области. 9 ноября нас перевели на дистанционное обучение, в связи с чем у меня появилась такая проблема, как выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но только 2G, и, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. Мне приходится ходить в лес в 300 метрах от деревни, забираться на березу, тут высота 8 метров примерно, и выхожу в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями, доказать, что я не пропускаю просто так», — говорит он на видео.