Омский спортсмен пробежал 1250 км по Кавказу в поддержку тяжелобольных детей

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов завершил в Сочи 1250-километровый забег по Кавказу, который он решил провести для привлечения внимания к проблеме оказания паллиативной помощи детям и поддержки омского благотворительного центра помощи тяжелобольным детям «Радуга».

Спортсмен пробежал через 7 республик: маршрут он начал 2 сентября на набережной Дербента в Дагестане, маршрут пролегал через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и завершился в Краснодарском крае.

Как рассказал ТВ2 сам Давыдов, у него не получилось пройти только 2 участка, которые занесло снегом — их пришлось объехать. Иногда спортсмен рисковал, и бежал через перевалы, которые накрывало снегом. Изначально на забег он собирался потратить 40 дней, но в итоге маршрут занял на 12 дней больше — помешала погода. К тому же изначально Давыдов не включал в маршрут Эльбрус, забег на который потребовал 2 дня отдыха перед ним и столько же после спуска.

«В конце маршрута ночевал, в основном, в палатке, а также у местных жителей и, например, на бывших погранзаставах в Чечне. Где-то главы районов принимали, администрации, иногда пастухи говорили: «Заходи, ночуй, сколько надо», — рассказал спортсмен.

Каждый день Давыдов пробегал примерно 33 километра. С собой он взял рюкзак, куда поместилась палатка, спальный мешок и теплые вещи. Со временем вещей стало больше: по дороге местные подарили марафонцу жилетку из бараньей шерсти.