Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Омский спортсмен пробежал 1250 км по Кавказу в поддержку тяжелобольных детей
Новости

Омский спортсмен пробежал 1250 км по Кавказу в поддержку тяжелобольных детей

ТВ2 ТВ2

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов завершил в Сочи 1250-километровый забег по Кавказу, который он решил провести для привлечения внимания к проблеме оказания паллиативной помощи детям и поддержки омского благотворительного центра помощи тяжелобольным детям «Радуга».

Автор:  Иван Давыдов

Спортсмен пробежал через 7 республик: маршрут он начал 2 сентября на набережной Дербента в Дагестане, маршрут пролегал через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и завершился в Краснодарском крае. 

Как рассказал ТВ2 сам Давыдов, у него не получилось пройти только 2 участка, которые занесло снегом — их пришлось объехать. Иногда спортсмен рисковал, и бежал через перевалы, которые накрывало снегом. Изначально на забег он собирался потратить 40 дней, но в итоге маршрут занял на 12 дней больше — помешала погода. К тому же изначально Давыдов не включал в маршрут Эльбрус, забег на который потребовал 2 дня отдыха перед ним и столько же после спуска.

«В конце маршрута ночевал, в основном, в палатке, а также у местных жителей и, например, на бывших погранзаставах в Чечне. Где-то главы районов принимали, администрации, иногда пастухи говорили: «Заходи, ночуй, сколько надо», — рассказал спортсмен.

Каждый день Давыдов пробегал примерно 33 километра. С собой он взял рюкзак, куда поместилась палатка, спальный мешок и теплые вещи. Со временем вещей стало больше: по дороге местные подарили марафонцу жилетку из бараньей шерсти.

Автор:  Иван Давыдов

Обуви, в которой Давыдов начал забег, хватило не на весь маршрут: «Одну пару «сжег» на полпути, там ресурс закончился, и они просто перестали амортизировать. На второй половине маршрута были уже другие кроссовки, забегал на Эльбрус, туда почтой приходили теплые вещи и кроссовки, которые уже были подготовлены в Омске».

В комментарии для «Тайги.Инфо» ультрамарафонец говорил, что принял решение о забеге в том числе после того, как посетил центр «Радуга», о котором знал со слов друзей: «Когда мне говорили правду, сколько осталось жить конкретному ребенку, мне было очень не по себе. Тяжело это осознавать. И вот когда бежишь, то понимаешь, что нельзя просто так бросить, ведь я бегу ради детей, которым даю мотивацию. Если я сдамся, то и они поймут, что тоже можно сдаться. Поэтому я буду стремиться «грызть» этот маршрут. Конечно, он очень трудный. Но я сделаю это».

Благотворительный центр «Радуга», которому помогает Давыдов, работает в Омске около 25 лет — здесь оказывают помощь тяжелобольным детям, недавно на частные пожертвования был построен хоспис «Дом радужного детства».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.