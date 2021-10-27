Омский спортсмен пробежал 1250 км по Кавказу в поддержку тяжелобольных детей

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов завершил в Сочи 1250-километровый забег по Кавказу, который он решил провести для привлечения внимания к проблеме оказания паллиативной помощи детям и поддержки омского благотворительного центра помощи тяжелобольным детям «Радуга».
Спортсмен пробежал через 7 республик: маршрут он начал 2 сентября на набережной Дербента в Дагестане, маршрут пролегал через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и завершился в Краснодарском крае.
Как рассказал ТВ2 сам Давыдов, у него не получилось пройти только 2 участка, которые занесло снегом — их пришлось объехать. Иногда спортсмен рисковал, и бежал через перевалы, которые накрывало снегом. Изначально на забег он собирался потратить 40 дней, но в итоге маршрут занял на 12 дней больше — помешала погода. К тому же изначально Давыдов не включал в маршрут Эльбрус, забег на который потребовал 2 дня отдыха перед ним и столько же после спуска.
«В конце маршрута ночевал, в основном, в палатке, а также у местных жителей и, например, на бывших погранзаставах в Чечне. Где-то главы районов принимали, администрации, иногда пастухи говорили: «Заходи, ночуй, сколько надо», — рассказал спортсмен.
Каждый день Давыдов пробегал примерно 33 километра. С собой он взял рюкзак, куда поместилась палатка, спальный мешок и теплые вещи. Со временем вещей стало больше: по дороге местные подарили марафонцу жилетку из бараньей шерсти.
Обуви, в которой Давыдов начал забег, хватило не на весь маршрут: «Одну пару «сжег» на полпути, там ресурс закончился, и они просто перестали амортизировать. На второй половине маршрута были уже другие кроссовки, забегал на Эльбрус, туда почтой приходили теплые вещи и кроссовки, которые уже были подготовлены в Омске».
В комментарии для «Тайги.Инфо» ультрамарафонец говорил, что принял решение о забеге в том числе после того, как посетил центр «Радуга», о котором знал со слов друзей: «Когда мне говорили правду, сколько осталось жить конкретному ребенку, мне было очень не по себе. Тяжело это осознавать. И вот когда бежишь, то понимаешь, что нельзя просто так бросить, ведь я бегу ради детей, которым даю мотивацию. Если я сдамся, то и они поймут, что тоже можно сдаться. Поэтому я буду стремиться «грызть» этот маршрут. Конечно, он очень трудный. Но я сделаю это».
Благотворительный центр «Радуга», которому помогает Давыдов, работает в Омске около 25 лет — здесь оказывают помощь тяжелобольным детям, недавно на частные пожертвования был построен хоспис «Дом радужного детства».