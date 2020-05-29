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29 мая,
2020
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Омские художники нарисовали граффити в виде строчки из песни группы «Кино» на языке жестов

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В центре Омска художники нарисовали граффити в видео строчки «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза» из песни группы «Кино». Надпись выполнена на языке жестов, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на издание «Омск здесь».

Омские художники нарисовали граффити в виде строчки из песни группы «Кино» на языке жестов

Авторы граффити Иван Крячко и Марат Абишев говорят, что на создание арт-объекта их вдохновил фильм «Пыль» режиссера Сергея Лобана. 

Лента заканчивается титрами под песню группы «Кино», слова из которой сопровождаются сурдопереводом от харизматичного Алексея Знаменского, - рассказал Марат Абишев. - Очень давно мы хотели перенести эти кадры на стену. И сейчас, пожалуй, самое подходящее время. Мне было интересно изобразить жесты, эту начальную и конечную точку.

На создание граффити у художников ушло около двух недель. По словам Марата, он рисовал не только руки, а портреты позировавших ему людей. Сначала авторы граффити сделали эскизы на бумаге, проконсультировались со специалистами по сурдопереводу и только после нанесли рисунок на стену.


«Одни и те же жесты в зависимости от контекста могут обозначать разные понятия. Поэтому мы решили подписать текст песни ещё и обычными словами. Наша стена заговорила ещё сильней», - добавил Марат.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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