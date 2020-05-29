Омские художники нарисовали граффити в виде строчки из песни группы «Кино» на языке жестов

В центре Омска художники нарисовали граффити в видео строчки «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза» из песни группы «Кино». Надпись выполнена на языке жестов, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на издание «Омск здесь».

Лента заканчивается титрами под песню группы «Кино», слова из которой сопровождаются сурдопереводом от харизматичного Алексея Знаменского, - рассказал Марат Абишев. - Очень давно мы хотели перенести эти кадры на стену. И сейчас, пожалуй, самое подходящее время. Мне было интересно изобразить жесты, эту начальную и конечную точку.

На создание граффити у художников ушло около двух недель. По словам Марата, он рисовал не только руки, а портреты позировавших ему людей. Сначала авторы граффити сделали эскизы на бумаге, проконсультировались со специалистами по сурдопереводу и только после нанесли рисунок на стену.





«Одни и те же жесты в зависимости от контекста могут обозначать разные понятия. Поэтому мы решили подписать текст песни ещё и обычными словами. Наша стена заговорила ещё сильней», - добавил Марат.





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