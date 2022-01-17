Омикрон: что известно о новом варианте коронавируса

В России прогнозируют новую волну ковида, вызванную распространением омикрон-штамма. Какие у него особенности и чем он отличается от предыдущих? На эти вопросы ответили специалисты Роспотребнадзора.

Чем симптомы «омикрона» отличаются от симптомов «дельты»?

В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении омикроном, сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако, особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Говорят, штамм «омикрон» очень заразный. Где риски заразиться более высокие?

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма омикрон вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. По данным японских учёных, омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Какой инкубационный период у «омикрона»? Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни?

По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Чем «омикрон» отличается от штамма «дельта»?

Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учеными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.

Через какое время после заражения этим вариантом тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения