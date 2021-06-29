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Главная Новости Омичи жалуются на химический запах в городе из-за выбросов вредных веществ
Новости

Омичи жалуются на химический запах в городе из-за выбросов вредных веществ

ТВ2
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20 часов назад

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по фенолу и сероводороду зафиксировали в Омске, где жители жалуются на химический запах в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.

«В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с 08:00 28 июня до 08:00 29 июня поступили жалобы от жителей Советского и Кировского округов Омска (север и запад города) на химический запах в атмосферном воздухе. На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-й Поселковой в течение суток зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК)», — сообщили в Минприроды.

Автор:  pltf.ru

Для отбора проб в Советский округ выезжала передвижная эколаборатория. «Зафиксировано 0,5 ПДК фенола, остальные показатели в пределах ПДК», —  добавили в пресс-службе. Информацию о превышениях норм направили в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Агентство отмечает, что это уже не первый случай превышения нормативов по выбросам в Омске. 23, 24 и 27 июня в городе уже фиксировалась повышенная концентрация выбросов. Тогда было объявлено о наступлении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности для восьми предприятий.

Омск находится на пятом месте в списке 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» в своем «Национальном экологическом рейтинге» регионов поставила Омск на предпоследнее место.

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