Омичи жалуются на химический запах в городе из-за выбросов вредных веществ

Превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по фенолу и сероводороду зафиксировали в Омске, где жители жалуются на химический запах в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.

«В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с 08:00 28 июня до 08:00 29 июня поступили жалобы от жителей Советского и Кировского округов Омска (север и запад города) на химический запах в атмосферном воздухе. На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-й Поселковой в течение суток зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК)», — сообщили в Минприроды.