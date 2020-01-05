Омичи вышли на митинг из-за гибели Дмитрия Федорова после рассказа о подброшенных наркотиках

В Омске прошел митинг в память о Дмитрии Федорове, которого нашли обезглавленным спустя неделю после заявления о подброшенных ему полицейскими наркотиках, сообщает Медуза.





Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года 25-летний житель Омска Дмитрий Федоров стал подозреваемым по делу о сбыте наркотиков. При обыске у него нашли наркотики, он признался, что делал закладки. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде. Позже молодой человек рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии, а признание заставили написать полицейские. МВД и Росгвардия начали проверку его заявления. Через неделю тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить. Адвокат погибшего полагает, что самоубийство подзащитный мог совершить только если его довели бы до состояния отчаяния.





По разным оценкам, на митинг собрались от 50 до 80 человек - друзья и знакомые Дмитрия Федорова, местные депутаты, активисты.