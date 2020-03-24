Добрые новости
24 марта,
2020
Новости

Омича накажут за нарушение карантина по коронавирусу

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Омича накажут за нарушение двухнедельного карантина по коронавирусу. Вернувшийся из заграницы мужчина должен был находиться дома, однако выбрался на прогулку.


«На днях карантинный режим в домашних условиях нарушил глава одной из семей, вернувшихся из-за границы, передает слова мэра Омска Оксаны Фадиной пресс-служба обладминистрации. - Не имея права покидать пределов квартиры до истечения положенного срока, мужчина решил погулять. Факт зафиксирован, Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены».


За несоблюдение правил общественной безопасности нарушителя привлекут к административной ответственности. На аппаратном совещании также обсудили возможность ужесточения наказания для нарушителей карантина.


По официальной администрации, в Омской области больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано.


Ранее замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал, что нарушетелей карантина по коронавирусу может ждать ответственность вплоть до уголовной.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.