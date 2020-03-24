Омича накажут за нарушение карантина по коронавирусу

Омича накажут за нарушение двухнедельного карантина по коронавирусу. Вернувшийся из заграницы мужчина должен был находиться дома, однако выбрался на прогулку.





«На днях карантинный режим в домашних условиях нарушил глава одной из семей, вернувшихся из-за границы, передает слова мэра Омска Оксаны Фадиной пресс-служба обладминистрации. - Не имея права покидать пределов квартиры до истечения положенного срока, мужчина решил погулять. Факт зафиксирован, Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены».





За несоблюдение правил общественной безопасности нарушителя привлекут к административной ответственности. На аппаратном совещании также обсудили возможность ужесточения наказания для нарушителей карантина.





По официальной администрации, в Омской области больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано.





Ранее замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал, что нарушетелей карантина по коронавирусу может ждать ответственность вплоть до уголовной.







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