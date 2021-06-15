Уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова и Елена Карташева обратились в прокуратуру с просьбой защитить права юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина. Омбудсмены в своем письме обратили внимание прокурора на позицию Верховного Суда РФ, согласно которой, мера пресечения в виде заключения под стражу применяется только в исключительных случаях. Ранее суд еще на два месяца продлил Литвину срок содержания под стражей.

Заседание суда состоялось 10 июня 2021 года. Защита ходатайствовала об отводе судьи, так как на момент возбуждения уголовного дела он работал в следственном комитете, но суд ходатайство отклонил.

«Продление срока до девяти месяцев в очередной раз мотивировано сложностью дела, необходимостью завершения следствия и направления уголовного дела в суд. Суд отклонил довод защиты о неэффективности и несвоевременности действий следствия, которое (в группе из 8, а затем из 3-х следователей) так и не смогло за 9 месяцев допросить свидетелей и завершить расследование. Суд также отклонил доводы защиты о возможности применения иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — отмечают адвокаты Литвина.

Они добавляют, что у Вячеслава трое детей (двое из которых малолетние). Так как его супруга находится на лечение в стационаре, то осуществлять уход за детьми некому. При этом один из детей находится на лечении у хирурга и ему нужны ежедневные перевязки.

Напомним, в ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР, он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости.