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10 мая,
2020
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Омбудсмен: в Томской области многодетной матери отказали в переселении из аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В  феврале 2020 года  томский омбудсмен Елена Карташова проверила изолятор временного содержания в Парабельском районе, сообщается на сайте организации. Тогда к омбудсмену обратилась женщина, но просила она не за себя. Помощь оказалась нужна семье ее племянницы. Она с несколькими детьми живет в аварийном доме и вопрос переселения никак не решается.  

Омбудсмен: в Томской области многодетной матери отказали в переселении из аварийного жилья

В итоге сотрудники связалась с жительницей Парабельского района – Ш., которая рассказала, что проживает с супругом и четырьмя детьми в муниципальном жилом помещении на основании договора социального найма.


«Еще в 2015 году этот дом был признан непригодным для проживания, так как несущие и ограждающие конструкции жилого помещения находились в неработоспособном состоянии, печь требовала ремонта, опорные части несущих конструкций были частично разрушены, существовала опасность  обрушения дома. Ш. сообщила, что ее обращения в Администрацию поселения результата не принесли - переселить многодетную семью в другое жилье администрация отказалась», — говорится в сообщении.


В ходе проверки выяснилось, что получить помощь в ремонте печи многодетной матери не удалось. Центр соцподдержки населения отказал по причине нецелесообразности ремонта в доме, который был признан аварийным. Помимо этого,  семье, выживающей  в непригодном для проживания доме с аварийной печью, за долги  был отключен свет.


Томский омбудсмен отправила письмо главе поселения с просьбой пояснить, когда все же планируется расселение жилища  Ш., признанного непригодным для проживания. Администрация поселения ответила, что да, дом, где проживает многодетная семья, был признан аварийным. Но решение о расселении данного дома не принималось.


Посчитав действия администрации поселения неправомерным, омбудсмен Елена Карташова обратилась в прокуратуру. В итоге прокуратура внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства.


Также Еленой Карташовой было направлено письмо в органы социальной защиты населения с просьбой вернуться к вопросу о возможности выдачи  многодетной семье материальной помощи или рассмотреть иные варианты поддержки.

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