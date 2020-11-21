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21 ноября,
2020
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Омбудсмен помогла жителю Стрежевого пройти обследование в Томске

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратился за помощью житель Стрежевого. Мужчина недавно перенес операцию по удалению опухоли и приехал в ноябре в Томск для обследования. Родственников и знакомых в Томске у стрежевчанина не было, поэтому ему пришлось арендовать жилье в пансионате.

Омбудсмен помогла жителю Стрежевого пройти обследование в Томске

Как поясняют в пресс-службе томского омбудсмена, из-за болезни мужчина попал в тяжелую жизненную ситуацию. Он потерял временную работу, которая являлась единственным источником дохода. На перелет из Стрежевого в Томск, проживание, питание и проезд по Томску  стрежевчанин потратил все свои сбережения и даже деньги, которые брал взаймы у родственников. Работать он не может по состоянию здоровья.


В период обращения к правозащитникам мужчина находился в критическом состоянии. Ему нужно было продолжать амбулаторное лечение в Томске, а деньги закончились.


«Нечем было даже заплатить за ночлег, не говоря уже о питании и покупке билета для возвращения в Стрежевой. Беда не приходит одна: возвращаясь на общественном транспорте из больницы после процедур, он забыл в каком-то маршрутном автобусе свою сумку. В ней находились вещи и все личные документы, включая паспорт. В Томске мужчина совершенно не ориентируется, поэтому не смог вспомнить номер маршрута, которым пользовался», — отмечают в пресс-службе.


Елена Карташова сразу же направила обращение замгубернатора по социальной политике Ивану Дееву. Благодаря его вмешательству и оперативной работе социальной службы региона, человек уже получил материальную помощь в размере, достаточном для решения первоочередных проблем  и оплаты возвращения в Стрежевой.


Также удалось «по горячим следам» разыскать пропавшие вещи и документы.  Сотрудник аппарата уполномоченного восстановил путь следования мужчины по городу и определил несколько маршрутов, которыми он мог пользоваться. Затем он связался с диспетчерами этих маршрутов, и сумку удалось найти. Со всеми вещами и документами.


Кроме этого, Елена Карташова обратилась к начальнику областного департамента здравоохранения Томской области Сергею Дмитриеву с просьбой  подобрать по возможности более простой алгоритм прохождения дальнейшего лечения жителя Стрежевого в медучреждениях региона. 

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