Омбудсмен: В Томске были случаи травли людей с коронавирусом

Томичи иногда неадекватно реагируют на информацию о заражении других новой коронавирусной инфекцией и устраивают им травлю, причем не только в социальных сетях, но и офлайн. Об этом рассказала томский омбудсмен Елена Карташова.

«Пандемия показала, что в кризисных ситуациях люди демонстрируют как свои лучшие качества – медики, волонтеры: большое им спасибо. А кто-то демонстрирует свои худшие качества. Были ситуации, когда люди, узнав, что у соседей COVID-19, организовывали настоящую травлю в социальных сетях и в жизни. И может быть, тут важна защита врачебной тайны, чтобы никто не узнал диагноз. Особенно в небольшом населенном пункте. Таким случаям нужно давать жесткую оценку. Мне коллеги рассказывали, что заболела семья с маленьким ребенком и в их отношении началась натуральная травля, агрессивно вели себя люди. Невозможно с этим мириться. Каждый, кто станет свидетелем (агрессивного поведения), должен, если не вмешаться, то хотя бы сообщить, чтобы прекратились такие факты».





Елена Карташова считает, что на такие случаи надо реагировать и давать им жесткую оценку.





По ее словам, в 2020 году в аппарат омбудсмена поступило 851 обращение, 25 % из них связаны с эпидемией COVID-19.





Добавим, что в настоящий момент общее количество людей, у которых в регионе выявили COVID-19, достигло 564.