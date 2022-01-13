Омбудсмен: в Томске бездомным долгое время не оформляли инвалидность

Томский омбудсмен Елена Карташова помогла двум бездомным, которые проживали в социальном приюте, получить инвалидность. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

В декабре прошлого года к Елене Карташовой обратились мужчина и женщина, временно проживающие в социальном приюте. Они пожаловались на трудности при оформлении в томской поликлинике направлений для освидетельствования на группу инвалидности. Дело в том, что медицинские документы находились в одном из томских медучреждений, но при этом срок, в который эти документы будут направлены экспертам, определяющим инвалидность, обозначены не были. Люди боялись, что не смогут подготовить весь пакет документов до конца года.

В итоге Елене Карташовой пришлось обратиться в поликлинику, а также в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области. И все вопросы были оперативно решены. Уже в конце декабря 2021 года документы поступили в Бюро МСЭ, по результатам освидетельствования обоим гражданам была установлена инвалидность. Теперь люди будут получать пенсию по инвалидности и смогут переехать в дом-интернат.

В аппарате уполномоченного отметили, что бездомные нередко сталкиваются с дискриминацией при обращении в различные структуры. Без грамотного сопровождения им бывает очень трудно добиться реализации своих прав.