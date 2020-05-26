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26 мая,
2020
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Новости

В Стрежевом аутоиммунные больные жалуются на недостаток лекарства

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Использование препарата «Плаквенил» для лечения коронавирусной инфекции привело к его дефициту в городе Стрежевом. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова.

В Стрежевом аутоиммунные больные жалуются на недостаток лекарства

«Из Стрежевого поступило обращение, что девушка получала льготный препарат «Плаквенил». Его стали использовать при лечении коронавируса. Девушка писала, что ее предупредили о том, что в аптеке его осталось на две недели», — сказала Елена Карташова.


По ее словам, люди готовы были купить лекарство за свои деньги, но его не было в наличии даже в интернете.


Омбудсмен отметила, что после обращения к властям региона объемы лекарства увеличили.

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