В Стрежевом аутоиммунные больные жалуются на недостаток лекарства

Использование препарата «Плаквенил» для лечения коронавирусной инфекции привело к его дефициту в городе Стрежевом. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Елена Карташова.

«Из Стрежевого поступило обращение, что девушка получала льготный препарат «Плаквенил». Его стали использовать при лечении коронавируса. Девушка писала, что ее предупредили о том, что в аптеке его осталось на две недели», — сказала Елена Карташова.





По ее словам, люди готовы были купить лекарство за свои деньги, но его не было в наличии даже в интернете.





Омбудсмен отметила, что после обращения к властям региона объемы лекарства увеличили.