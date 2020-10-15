Омбудсмен: в 2020 году возросло число жалоб на медицину в СИЗО

Томский омбудсмен Елена Карташова провела внеплановый прием людей, находящихся в СИЗО-1. Он был вызван тем, что 12 октября омбудсмену поступило сразу десять обращений от арестованных на качество медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного уполномоченного по правам человека.

На момент посещения СИЗО №1 там находилось 858 человек, из них 104 женщины и шесть несовершеннолетних. На приеме побывали 14 человек, часть из которых ранее просили о личной встрече.





«Заявители озвучили омбудсмену различные жалобы, но все они касались соблюдения права на доступную и качественную медпомощь. Кто-то сообщил, что неоднократно просился на прием к стоматологу и не может долго ждать в связи с зубной болью, а обычный анальгин не помогает. Кто-то боится заболеть туберкулезом и просит «повторить» флюорографию, а одному из обратившихся родственники в начале октября передали в изолятор лекарство, но он все еще не дошел до него. Были жалобы на то, что приходится долго ожидать консультации у терапевта и невролога, один из обратившихся к Елене Карташовой сообщил, что хотел бы пройти полное обследование, так как он привык делать это ежегодно (до попадания под стражу). Несколько человек страдает ВИЧ и гепатитами В и С, просят оказать помощь в диагностике заболеваний, которые, в соответствии с действующим законодательством, дают основание ходатайствовать об освобождении из-под стражи», — говорится в сообщении.





Часть жалоб руководство СИЗО-1 выполнить не сможет, так как медсанчасть не предназначена для проведения комплексного медицинского обследования по желанию арестованных. К тому же томский омбудсмен и его помощники не имеют медицинского образования, чтобы проверить полноту и правильность действий врачей. Но тем не менее, все обращения будут направлены в органы, которые имеют такие полномочия.





Отмечается, что наметившийся в 2020 году рост подобных жалоб не может не тревожить. В настоящее время в медчасти СИЗО имеется пять вакансий, в том числе две – врача-терапевта и одна – психиатра. Руководству пенитенциарной медицины в регионе необходимо уделить повышенное внимание этой ситуации и принять дополнительные меры, направленные на решение существующих проблем.