Омбудсмен: томичка не может доказать кражу своих щенков

К томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась жительница Томска Мария (имя изменено — прим. пресс-службы) с просьбой помочь защитить свои права. Томичка рассказала, что в мае 2020 года у нее украли породистых щенков, но доказать их кражу она не может до сих пор, сообщается на сайте аппарата томского омбудсмена.

Заявительница рассказала, что в прошлом году договорилась со своей старой знакомой Верой о вязке своих породистых собак. Письменных соглашений женщины писать не стали, понадеявшись на доверительные отношения. После вязки появилось потомство, их которого выжили трое щенков. Мария рассказала, что с Верой был устный договор: после продажи щенков хозяйка кобеля должна была получить определенную денежную сумму. Женщина разместила объявление о продаже дорогостоящих щенков, с выручки собиралась рассчитаться с Верой. На объявление откликнулись покупатели, Мария подготовила для просмотра двоих щенков.





«Встреча с потенциальными покупателями вместо ожидаемой прибыли принесла заявительнице массу неприятностей. Мария с супругом приехали на встречу на машине. Мария сидела на заднем сиденье автомобиля, там же находились щенки. По словам Марии, покупательница взяла одного из щенков на руки, начала с ним фотографироваться. Выбирая наиболее удачный ракурс для фотосъемки с плюшевым малышом, покупательница постепенно удалялась от автомобиля. В это время в открытую заднюю дверь автомобиля Марии протянул руку незнакомый мужчина, который привез покупательницу на машине, и схватил второго щенка. Этот мужчина и покупательница бросились бежать, каждый нес в руках по щенку. Мария с супругом увидели, что свою добычу они отдали в руки … сына Веры, который неожиданно оказался на месте встречи. Там же оказалась и сама Вера, появление которой стало для владельцев щенков полной неожиданностью.Поняв, что происходит, Мария с супругом незамедлительно вызвали полицию», — говорится в заявлении.





В свою очередь, другая сторона — знакомая Веры, рассказала полицейским, что произвела собственные расчеты и пришла к выводу, что ей должны двух щенков. В отсутствие письменного договора установить, какие условия изначально обговорили теперь уже бывшие хорошие знакомые, трудно. По словам Веры, прийти к соглашению с Марией о порядке расчета за вязку собак не удалось. В суд обращаться не стала. В итоге она попросила свою подругу, чтобы та договорилась с Марией о покупке щенков.





«По словам Веры, она сама подошла к машине, в которой на заднем сидении находились Мария и щенки, беспрепятственно забрала малышей и отнесла их в свою машину. Поддельные покупатели собачек в руки не брали. Этой же версии придерживаются подруга Веры и ее спутник», — рассказала в своем заявлении Мария.





С этим не была согласна Мария и говорит, что щенков открыто похитили люди, которые заманили ее на встречу. Кроме того, в деле есть свидетель, который видел, что щенков забрала не Вера, а несостоявшиеся покупатели. Все это происходило рядом со зданием, фасад которого оборудован видеокамерами. Заявительница настаивает на привлечении к ответственности всех лиц, причастных к открытому хищению ее имущества.





По факту грабежа Мария обратилась в полицию в мае 2020 года, почти год назад. Все это время полицейские проводили проверки, однако пока никаких результатов нет.





В итоге Елена Карташова решила обратиться в полицию с просьбой вернуться к рассмотрению этого «щенячьего» дела. Если встреча с продавцом действительно была организована только для того, чтобы похитить щенков, то поведение всех участников должно быть оценено с точки зрения закона.





Ситуация остается на контроле регионального правозащитника. Кроме того, Елена Карташова советует всем владельцам породистых животных заключать письменные договоры и подробно оговаривать все условия расчетов за потомство.