Омбудсмен призвала томичей игнорировать предложения «бесплатных юристов»

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова призвала жителей региона игнорировать предложения по оказанию бесплатной юридической помощи. По словам томского омбудсмена, за 2020 год в аппарат поступило около 30 жалоб на действия «черных юристов».

Появились новые организации, не побоюсь этого слова, жулики. Недавно человек пришел с тяжелым заболеванием, осложненным болевым синдромом. С собой принес заявление на восьми листах, с подробными цитатами из разных документов. Человек не мог попасть к врачу на плановый прием. Доктор, как выяснилось потом, заболела. Ему позвонили, любезным голосом пообещали решить все проблемы — заманили очень быстро. Мужчина приехал, ему пообещали написать несколько заявлений и сделать скидку, как ветерану труда. Насчитали за это 37 тысяч рублей.

Таких денег у пенсионера не было, но в организации ему предложили взять кредит. Мошенники убедили пожилого томича, что деньги за него выплатит областная администрация. Мужчина согласился, и сумма, которую ему нужно было заплатить, выросла до 47 тысяч рублей.





«Ни одно из заявлений, которые пенсионеру составили эти «юристы», не было адресовано ни медорганизации, ни Росздравнадзору. При этом в Росздравнадзоре ему быстро нашли другого лечащего врача и не взяли за это ни копейки, — добавила Карташова. —Когда мужчина понял, что деньги ему не возместят и пришел к нам. Мы помогли ему составить заявление в прокуратуру, из рук в руки передали. На днях пришел ответ, что по указанному адресу юрлицо уже отсутствует. Неизвестно, скольких мошенники уже успели обзвонить. Но эта практика процветает по всей стране».



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