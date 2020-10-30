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30 октября,
2020
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Новости

Омбудсмен попросила проверить законность отказа в уголовном деле об избиении заключенного

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В конце октября томскому омбудсмену Елене Карташовой поступила информация о том, что томскими следователями было принято решение о прекращении уголовного дела по факту применения насилия сотрудниками лечебно-исправительного учреждения № 1 (ЛИУ-1). Дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях сотрудников УИС состава преступления. 

Омбудсмен попросила проверить законность отказа в уголовном деле об избиении заключенного

«В связи с  высоким общественным резонансом ситуации Уполномоченный по правам человека Елена Карташова обратилась к руководителю СУ СК России по Томской области Андрею Щукину с просьбой проверить законность и обоснованность процессуального решения, принятого следственным отделом»,  — сообщили в пресс-службе аппарата томского омбудсмена.


Напомним, что инцидент с избиением сотрудниками заключенного произошел в мае этого года. Тогда сообщалось, что сотрудники «применили насилие в отношении осужденного, нанеся ему удары руками и ногами по телу». Мужчине пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спасти себя от избиения, он сломал обе ноги. Тогда следователи возбудили уголовное дело.   

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