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Омбудсмен: переболевший ковидом не должен выяснять, почему этой информации нет на Госуслугах

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В Томске 10 ноября прошла горячая линия по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую и правовую помощь. На вопросы отвечали специалисты, в том числе и томский омбудсмен Елена Карташова. Всего в ходе прямой линии поступило около 40 звонков, сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

Так, поступил звонок от жительницы Стрежевого, она рассказала, что лечилась от ковида в томском госпитале, а закрывать больничный ей все равно пришлось по месту жительства, в Стрежевом. После лечения прошел месяц, но информация о перенесенном ковиде так и не появилась на государственном портале Госуслуги.

«Около месяца стрежевчанка не может разобраться, почему информация о том, что она переболела COVID-19, отсутствует в базе данных сайта Госуслуги. По мнению Елены Карташовой пациент не должен сам выяснять, какое из медицинских учреждений вовремя не направило сведения для включения в указанный выше информационный ресурс», — говорится в сообщении.

В связи с этим в адрес облздрава будет направлено обращение о проведении служебной проверки и решении вопроса об ответственности лиц, виновных в том, что женщина за такое длительное время не получила QR-код, подтверждающий факт болезни.

Отмечается, что люди также жаловались на невозможность воспользоваться талонами на «социальное такси», нарушение трудовых прав в районах области, на высокий размер удержаний из пенсии по исполнительному листу, на неполучение нужных технических средств реабилитациии  на  длительное ожидание путевки на санаторно-курортное лечение.

Все обратившиеся в ходе «прямой линии» получили необходимые консультации, по итогам проведенных проверок заявителям будут направлены письменные ответы.

 

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