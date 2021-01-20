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20 января,
2021
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Новости

Омбудсмен: из пенсии мужчины с инвалидностью вычитали долг по земельному налогу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В ноябре прошлого года к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратился мужчина с инвалидностью третьей группы, который проживал в доме-интернате. И рассказал, что из его пенсии стали вычитать долги по земельному налогу, которым он владел и которым не пользовался.

Омбудсмен: из пенсии мужчины с инвалидностью вычитали долг по земельному налогу

Как сообщает пресс-служба томского омбудсмена, владельцем участка он стал в начале 2000-х, когда работал на сельхозпредприятии. Своей землей никогда не пользовался и не собирался. Более того, никакой информации об адресе и кадастровом номере земельного участка, размере доли в общей долевой собственности у него не было.


Весной этого года из его пенсии по инвалидности судебные приставы стали удерживать сумму земельного налога. Самостоятельно решить проблемы и отказаться от данного участка мужчина не может. Из-за пандемии коронавируса ему, как проживающему в доме-интернате, запрещено выходить. Проблему по телефону решить не удается и как восстановить свои права мужчина не знает.


В итоге Елена Карташова обратилась налоговую инспекцию. Мужчине пересчитали земельный налог за 2017-2019 годы, и даже уменьшили суммы налога. Теперь задолженность по земельному налогу у Л. отсутствует, соответствующая информация была направлена налоговым органом судебному приставу-исполнителю.


Уполномоченный разъяснила заявителю порядок отказа от права собственности на земельный участок и обратилась к руководству дома-интерната с просьбой о содействии инвалиду в оформлении соответствующего заявления. Ситуация остается на контроле государственного правозащитника.

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