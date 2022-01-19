Оксана Рубцова покидает пост главы администрации Советского района Томска

«Мы очень благодарны Оксане Семеновне за огромную работу, которую она проделала на посту главы Советского района. Это, несомненно, большой профессионал и крепкий хозяйственник. Она знает каждую улицу, каждый переулок вверенной территории, находится в постоянном контакте с жителями», — добавил Михаил Ратнер.

В свою очередь, Оксана Рубцова рассказала, что покидает свой пост из-за переезда: «Я очень люблю свой Советский район, и мне жаль с ним расставаться. Однако семейные обстоятельства складываются так, что я вынуждена сменить место жительства. С большой теплотой буду вспоминать о работе в районной администрации, своих коллегах и о моем родном Томске», — прокомментировала она.

Исполнять обязанности главы с 24 января 2022 года будет заместитель главы по вопросам ЖКХ Вячеслав Шипицын.