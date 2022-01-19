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Оксана Рубцова покидает пост главы администрации Советского района Томска

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Глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова покидает свой пост, сообщил сегодня и.о. мэра города Михаил Ратнер.

«Мы очень благодарны Оксане Семеновне за огромную работу, которую она проделала на посту главы Советского района. Это, несомненно, большой профессионал и крепкий хозяйственник. Она знает каждую улицу, каждый переулок вверенной территории, находится в постоянном контакте с жителями», — добавил Михаил Ратнер.

В свою очередь, Оксана Рубцова рассказала, что покидает свой пост из-за переезда: «Я очень люблю свой Советский район, и мне жаль с ним расставаться. Однако семейные обстоятельства складываются так, что я вынуждена сменить место жительства. С большой теплотой буду вспоминать о работе в районной администрации, своих коллегах и о моем родном Томске», — прокомментировала она.

Исполнять обязанности главы с 24 января 2022 года будет заместитель главы по вопросам ЖКХ Вячеслав Шипицын.

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