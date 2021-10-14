Оксана Козловская в третий раз стала председателем думы Томской области

Спикером Думы Томской области вновь стала Оксана Козловская. Эту должность она занимает на протяжении трех созывов подряд, с 2011 года.

Присутствовало на собрании 39 из 42 депутатов. Открывая собрание, губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил конкурентоспособность выборов. По его словам, конкурс составлял 13 человек на место. «Томичи определили путь региона на ближайшие пять лет. Мы видим запрос не только на обновление, но и запрос на качественный и хозяйственный опыт», — сказал Сергей Жвачкин. Губернатор напомнил про проект межвузовского кампуса, отметив, что «судьба этого и многих других проектов зависит от позиции депутатов».

Кандидатами на пост спикера были коммунист Алексей Федоров, член партии ЛДПР Леонид Терехов и Оксана Козловская от «ЕР». Леонид Терехов, выступая перед депутатами, рассказал, что на посту спикера уделил бы больше внимания поддержке семей с детьми, а также трудовой политике. «Хочу обратить внимание на те направления, которые нужно усилить. Прежде всего, люди называют трудоустройство. В Томской области всегда была особая ситуация, так как это студенческий город. Оказывают влияние и иностранные работники. В нашем сибирском городе главе семьи не так просто в регионе найти работу, которая покрывала бы все его расходы. Далее региональная поддержка семей с детьми. Нужно последовательно предоставлять жилье тем, у кого пять и более детей. В регионе 180 тысяч людей за чертой бедности, 80 тысяч бедных семей — это семьи с детьми. Без региональной поддержки им не справиться».

Коммунист Алексей Федоров отметил, что в предыдущем созыве многие социальные инициативы зарубались прямо в областном парламенте. «Новые требования президента требуют больше работы областной Думы. Наши полномочия не позволяют нам участвовать в формировании программ. Мы говорим про партию томичей, но когда речь заходит о формировании бюджета, тут же появляется партия администрации. В том бюджете, который мы получаем, очень сложно что-то изменить. Я считаю, что наш орган должен быть более самостоятельным. Мы должны сделать так, чтобы Томск помог реализоваться, а не превратиться в филиал Новосибирска или Кемерова». По его словам, депутатам нужно обращать внимание на районы области. «Работа должна быть новой. Мы должны больше рассказывать о том, что мы делаем. Большинство социальных инициатив гасятся на Думе. В городской Думе подход был совсем другим. <...> У нас с городом всегда какое-то противостояние. Что-то недофинансируем, у городов нет денег, чтобы софинансировать крупные проекты. Это порочная практика, которую надо отменить».

Оксана Козловская в своей речи обратила внимание на то, что уже было сделано, а так же коснулась бюджета, подчеркнув, что принимаемый документ всегда учитывал интересы всех. «В нашей работе всегда был и остается главным — человек. Наша задача оправдать ожидания избирателей. Вы знаете, за эти десять лет, практически все отмечают, что жизнь и в сельской местности, и в городах изменилась к лучшему, и не замечать этого невозможно», — сказала она.