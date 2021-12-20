Губернатора Сергея Жвачкина хотят наградить знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»

Это верноподданническое предложение заслуживает особого внимания накануне завтрашней прямой линии губернатора Сергея Жвачкина. Заслуги губернатора общеизвестны. В Томской области наблюдается стабильная стагнация. Мы вошли в топ-15 регионов России с самой низкой инвестиционной привлекательностью. Недавний рейтинг АСИ по качеству жизни в российских регионах вообще о Томской области не упоминает, потому что качество стабильно падает. Нет ни одного крупного инвестиционного проекта, как в соседних регионах, из рук вон плохо реализуются национальные проекты, падают объемы строящегося жилья... В Сибири в список регионов, из которых люди не хотят уезжать, попали Хакасия, республика Алтай, Новосибирская область. А Томскую область лучшие сегодня покидают. В центре Томска красуются уже десяток лет заборы, которые закрывают главный инвестиционный проект Сергея Жвачкина – набережную Ушайки. Сегодня стало понятно, что спонсоров у этого проекта нет, - пишет Елена Ульянова в своем телеграм-канале.