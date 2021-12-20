Губернатора Сергея Жвачкина хотят наградить знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»

Оксана Козловская, спикер областной Думы, вышла с предложением в комиссию по наградам Томской области: наградить губернатора Сергея Жвачкина знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» за большой личный вклад в решение задач социально-экономического развития Томской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте Думы. Стоит добавить, что и председателем комиссии по наградам было предложено избрать главу региона Сергея Жвачкина. Члены комиссии поддержали инициативы Оксаны Козловской единогласно.
Депутат гордумы Елена Ульянова считает, что такое единодушие неслучайно - в комиссии 4 депутата-единоросса, 8 непосредственных подчиненных губернатора: его заместители, начальники департаментов и главы районов.
Это верноподданническое предложение заслуживает особого внимания накануне завтрашней прямой линии губернатора Сергея Жвачкина. Заслуги губернатора общеизвестны. В Томской области наблюдается стабильная стагнация. Мы вошли в топ-15 регионов России с самой низкой инвестиционной привлекательностью. Недавний рейтинг АСИ по качеству жизни в российских регионах вообще о Томской области не упоминает, потому что качество стабильно падает. Нет ни одного крупного инвестиционного проекта, как в соседних регионах, из рук вон плохо реализуются национальные проекты, падают объемы строящегося жилья... В Сибири в список регионов, из которых люди не хотят уезжать, попали Хакасия, республика Алтай, Новосибирская область. А Томскую область лучшие сегодня покидают. В центре Томска красуются уже десяток лет заборы, которые закрывают главный инвестиционный проект Сергея Жвачкина – набережную Ушайки. Сегодня стало понятно, что спонсоров у этого проекта нет, - пишет Елена Ульянова в своем телеграм-канале.
Вопросы об избрании Сергея Жвачкина председателем и его награждении будут рассмотрены на очередном собрании Законодательной Думы Томской области, которое состоится 22 декабря.
Кроме губернатора области знаком «За заслуги перед Томской областью» планируют наградить завкафедрой радиоэлектроники радиофизического факультета ТГУ Григория Дунаевского, председателя Общероссийского профсоюза работников культуры Людмилу Старцеву и главу «Всероссийского Электропрофсоюза» Людмилу Теркину.
Для справки: Награждённым вручается знак отличия «За заслуги перед Томской областью», удостоверение к нему, а также вручается разовое денежное вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей.