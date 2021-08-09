Оксана Козловская подвела итоги. Коротко.
Спикер регионального парламента Оксана Козловская подвела итоги работы VI созыва Законодательной Думы Томской области. Коротко.
Депутаты несмотря на политические разногласия работали как единая «партия томичей». Кампус на Левобережье – перспективный проект, другие территории бились за него. Он стимулирует развитие территории. Про частных инвесторов в этот проект говорить рано. В федеральных и региональных программах «очевиден крен на человека». Региональный бюджет на меры поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии потратил 6 млрд. За первое полугодие 2021 г. доходы регионального бюджета выросли на 12 процентов и почти вышли на уровень допандемийного 2019 г. В Томске сложилась хорошая традиция преемственности власти. Инвесторы идут туда, где стабильно.