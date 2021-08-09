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Главная Новости Оксана Козловская подвела итоги. Коротко.
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Оксана Козловская подвела итоги. Коротко.

ТВ2
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2 часа назад

Спикер регионального парламента Оксана Козловская подвела итоги работы  VI созыва Законодательной Думы Томской области. Коротко.

Депутаты несмотря на политические разногласия работали как единая «партия томичей». Кампус на Левобережье – перспективный проект, другие территории бились за него. Он стимулирует развитие территории. Про частных инвесторов в этот проект говорить рано. В федеральных и региональных программах «очевиден крен на человека». Региональный бюджет на меры поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии потратил 6 млрд. За первое полугодие 2021 г. доходы регионального бюджета выросли на 12 процентов и почти вышли на уровень допандемийного 2019 г. В Томске сложилась хорошая традиция преемственности власти. Инвесторы идут туда, где стабильно.

 

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