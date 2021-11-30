Около сотни томичей пришло в Думу Томской области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

Совет Законодательной Думы Томской области и комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности сегодня рассмотрят законопроект, посвященный введению QR-кодов. В областную Думу пришли около сотни томичей, которые просят депутатов не поддерживать этот законопроект, сообщает журналист ТВ2 с места событий. По их мнению, введение подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека.

Ранее томичи уже направили около 200 обращений депутатов. В ответ, в Думу Томской области поступило письмо от представителей медицинского сообщества, которые попросили поддержать законопроект. Его подписали 41 человек. Среди подписавших — заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов, глава облздрава Сергей Дмитриев, а также главные врачи больниц региона.

Добавим, что трансляции заседания комитета не будет. В облдуме пояснили, что это не предусмотрено регламентом. В рамках сегодняшнего заседания депутаты обсудят предложенный законопроект. Окончательное голосование пройдет 2 декабря.

Ряд региональных парламентов уже поддержал изменения в федеральный закон. В частности, поправки одобрили депутаты заксобраний Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской, Ростовской областей и других субъектов РФ.

Томские отделения КПРФ и «Справедливой России» уже заявили, что не будут поддерживать принятие данного законопроекта.