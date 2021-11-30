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Около сотни томичей пришло в Думу Томской области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

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Совет Законодательной Думы Томской области и комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности сегодня рассмотрят законопроект, посвященный введению QR-кодов. В областную Думу пришли около сотни томичей, которые просят депутатов не поддерживать этот законопроект, сообщает журналист ТВ2 с места событий. По их мнению, введение подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека. 

Ранее томичи уже направили около 200 обращений депутатов. В ответ, в Думу Томской области поступило письмо от представителей медицинского сообщества, которые попросили поддержать законопроект. Его подписали 41 человек. Среди подписавших — заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, и.о. ректора СибГМУ Евгений Куликов, глава облздрава Сергей Дмитриев, а также главные врачи больниц региона. 

Добавим, что трансляции заседания комитета не будет. В облдуме пояснили, что это не предусмотрено регламентом. В рамках сегодняшнего заседания депутаты обсудят предложенный законопроект. Окончательное голосование пройдет 2 декабря.

Ряд региональных парламентов уже поддержал изменения в федеральный закон. В частности, поправки одобрили депутаты заксобраний Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской, Ростовской областей и других субъектов РФ.

Томские отделения КПРФ и «Справедливой России» уже заявили, что не будут поддерживать принятие данного законопроекта.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения QR-кодов. Первый законопроект фактически запрещает людям без QR-кодов, подтверждающих прививку от ковида, посещать заведения общепита, массовые и культурные мероприятия, а также все магазины, кроме аптек и тех, в которых продаются товары первой необходимости и еда.

Второй законопроект касается обязательного предъявления QR-кодов для покупки билетов на междугородние и международные поездки.

Помимо QR-кода о прививке, можно предъявить документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод. До 1 февраля 2022 года объявлен переходный период, в течение которого для допуска в учреждения принимать будут и отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуме первое чтение данных законопроектов запланировано на 16 декабря.



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