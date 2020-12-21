Около 800 томичей не могут вернуть деньги за отмененный тур в Китай

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги томичам, купившим у компании «Русь-тур» путевки в Китай.

Туроператор «Русь-тур» организовал первые прямые рейсы между Томском и Хайнанем в ноябре 2019 года. Тогда же началась и вспышка коронавируса. Рейсы стали отменяться в феврале 2020 года, возврата денег ждали примерно 800 человек. Турагентствам работники «Русь-Тура» объясняли, что оплаченные за туры деньги получила китайская сторона при бронировании гостиниц и других услуг, но после отмены рейсов их не вернула.

По информации Роспотребнадзора в начале декабря компания предоставила в Ростуризм заявление о прекращении своей деятельности. Ее исключили из Единого федерального реестра туроператоров.





«Турист (его законный представитель) или иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщику ООО «Страховая компания «Согласие» (где застрахована «Русь-тур») письменное требование о выплате страхового возмещения», – говорится в сообщении.





В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество туриста, номер договора с турагентством и дату его заключения; подробно рассказать, почему не состоялся тур, а также описать размер ущерба. К заявлению нужно приложить копию паспорта, договора,

документы, подтверждающие ущерб.





Страховая компания обязана удовлетворить требование о выплате не позднее 30 дней.





Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии регионального Роспотребнадзора: 8 800 350 41 56 или на официальном сайте ведомства. ​