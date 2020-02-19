Около 600 томичей напишут диктант на немецком языке

Томичи напишут тотальный диктант на немецком языке. В Томской области около 600 человек примут участие во всероссийской акции по немецкому языку «Tolles Diktat», сообщили ТВ2 в Российско-немецком доме.

Акция «Tolles Diktat» приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.





Тотальный диктант в Томске пишут с 2013 года. Идею провести диктант на немецком языке предложила 13-летняя томичка Любовь Глинкина. Спустя два года акция стала всероссийской.





В 2015 году диктант на немецком языке написали больше 24 тысяч человек из 62 регионов России. В 2017 году написать диктант на немецком могли все желающие из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также люди с ограниченными возможностями. Организаторы запустили онлайн-трансляцию диктанта. В 2019 году в диктанте приняло участие свыше 34 тысяч человек.





«Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» проводится с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке, — отмечают организаторы. — Первый пробный диктант по немецкому языку провели среди школьников Томской области. Уже в следующем году к акции присоединились Новосибирская область и Алтайский край. После старта проекта начали приходить заявки от учебных заведений из совершенно разных точек нашей страны: Нижегородской, Вологодской, Ростовской, Ульяновской, Архангельской областей и Ставропольского края. В 2016 году акцию поддержали Министерство образования и науки РФ и «Свободный российско-германский институт публицистики» факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова».





В Томске диктант напишут 20 февраля в 18.30 в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71). В Томской области в акции участвуют Александровский, Каргасокский, Зырянский, Колпашевский, Шегарский, Кожевниковский, Томский, Верхнекетский районы. Всего будут работать 25 площадок. Их список есть на официальном сайте акции.





Тексты диктанта в этом году посвящены журналу на немецком языке «Schrumdirum», которому в этом году исполняется 20 лет.





В Российско-немецком доме диктант будет читать носитель немецкого языка Маттиас Фрей. В Томск он приехал из Германии, Баден-Вюртемберг.





Для тех, кто желает написать диктант самостоятельно, будет работать ежегодная онлайн-трансляция, которая пройдет 21 февраля в 19:00. Организаторы обращают внимание: чтобы проверить вашу работу и получить сертификат участника онлайн-трансляции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте до 20 февраля.





​Пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2