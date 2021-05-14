Около 60 тысяч цыплят погибли при пожаре на томской птицефабрике

Новости

Пожар в вентиляционной шахте птицефабрики произошел сегодня вечером, 14 мая, в одном из зданий Межениновской птицефабрики в поселке Светлый. При пожаре погибли около 60 тысяч цыплят. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

«Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 19.14. В одноэтажном кирпичном здании горело в вентиляционной шахте, частично кровля. Пожар локализован в 20.05, ликвидирован в 20.30. В здании находились 120 тысяч цыплят. По предварительным данным, погибла половина из них», — говорится в сообщении.

Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Тушили пожар шесть единиц техники и более 20 человек. Причина пожара устанавливается.



Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС