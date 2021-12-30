Около 60 пунктов вакцинации будут работать в Томской области в новогодние праздники. Адреса

Пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах Томской области. В Томске в новогодние праздники будут открыты 26 пунктов вакцинации, включая мобильные, в Северске - четыре. Жители других муниципальных образований могут поставить прививку от COVID-19 в районных больницах, пунктах вакцинации на ФАПах и при общеврачебных практиках, сообщает облздрав.

В Томске в порядке живой очереди привиться можно в шести мобильных пунктах вакцинации:

4, 5 и 8 января с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8 стр.13);

4 и 8 января с 10 до 15 часов в областной библиотеке им. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14);

4 и 8 января с 13 до 18 часов в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36);

5 и 9 января с 12 до 18 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский 13б);

с 4 по 6 января с 13 до 17 часов в ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217).

В пятницу, 31 декабря, а также со 2 по 9 января с 10 до 14 часов всех желающих поставить прививку примут в пункте вакцинации МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156).

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Записаться на вакцинацию можно через региональный сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), на горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники.