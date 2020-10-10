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10 октября,
2020
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Около 50 домов в Томске остаются без отопления: куда обращаться

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Около 50 многоквартирных домов в Томске остаются без отопления, сообщают активисты ОНФ. В некоторых многоквартирниках в Томске до сих пор отсутствует горячая вода. 

Около 50 домов в Томске остаются без отопления: куда обращаться
Фото: ОНФ по Томской области

Как отмечают в ОНФ, причиной отсутствия отопления называют теплотрассы, не переданные в аренду ресурсоснабжающей организации и не находящиеся в зоне ее ответственности.


«Эти трубы находятся на балансе муниципалитета. Тариф на их содержание покрывает только 30% расходов ресурсоснабжающих организаций, поэтому энергетики к ремонту таких сетей приступают после ликвидации протечек на основных магистралях», — пояснили в ОНФ. 

Куда обращаться, если нет отопления

Что делать томичам и куда обращаться за помощью рассказал юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин.

«В первую очередь необходимо составлять акты на отсутствие горячей воды и отопления вместе с жителями, представителем управляющей компании. И на основе этих актов подавать заявление на перерасчет платы за тепло. Также следует делать фотофиксацию раскопок и прикладывать эти фотографии к обращениям в прокуратуру и департамент ЖКХ, чтобы данные органы провели проверку законности и обоснованности начислений. В зависимости от того, что ответят надзорные органы, необходимо далее обращаться с претензией в ресурсоснабжащую организацию или в суд», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ, юрист в сфере ЖКХ и жилищного законодательства Владимир Фурсин.



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