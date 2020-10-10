Около 50 домов в Томске остаются без отопления: куда обращаться

Около 50 многоквартирных домов в Томске остаются без отопления, сообщают активисты ОНФ. В некоторых многоквартирниках в Томске до сих пор отсутствует горячая вода.

Как отмечают в ОНФ, причиной отсутствия отопления называют теплотрассы, не переданные в аренду ресурсоснабжающей организации и не находящиеся в зоне ее ответственности.





«Эти трубы находятся на балансе муниципалитета. Тариф на их содержание покрывает только 30% расходов ресурсоснабжающих организаций, поэтому энергетики к ремонту таких сетей приступают после ликвидации протечек на основных магистралях», — пояснили в ОНФ.