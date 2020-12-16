Около 300 рублей: как подорожали продукты для «Оливье» в Сибири

Росстат проанализировал, как изменились цены на продукты, которые входят в состав салата «Оливье». В Томской области за год салат вырос в цене на 7,12% — с 299 рублей 57 копеек до 320 рублей 90 копеек.
Статистики приводят стоимость набора продуктов для приготовления салата «Оливье». По данным Томскстата, огурцы консервированные весом 400 граммов сегодня стоят 52,69 рубля (+11,98% в сравнении с прошлым годом), консервированный зеленый горошек – 56,05 рубля (11.99%). 500 грамм картофеля обойдет в 10,94 рубля (+22,51%), 200 грамм моркови – 6,28 рубля (+20,08%), четыре куриных яйца – 25,46 рубля (+5,91%).
За 300 грамм вареной колбасы надо будет оставить 125, 01 рубля, майонез объемов 200 грамм будет стоить 35,93 рубля, а 100 граммов репчатого лука — 2,23 рубля.
Для сравнения: стоимость салата в Хакасии составит 290,9 рублей. Там салат подорожал на 11% за год. Цена на картофель, по сравнению с ноябрем 2019 года, выросла на 32%, репчатого лука на 19%, яиц — на 15%, моркови — на 11%, маринованных овощей — на 10%, майонеза — на 9%, вареной колбасы — на 4%.
В Красноярске салат подорожал на 8,7%. При этом картофель подорожал на 40%. В целом, же салат обойдется в 307,4 рубля.
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