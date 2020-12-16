Около 300 рублей: как подорожали продукты для «Оливье» в Сибири

Росстат проанализировал, как изменились цены на продукты, которые входят в состав салата «Оливье». В Томской области за год салат вырос в цене на 7,12% — с 299 рублей 57 копеек до 320 рублей 90 копеек.

Статистики приводят стоимость набора продуктов для приготовления салата «Оливье». По данным Томскстата, огурцы консервированные весом 400 граммов сегодня стоят 52,69 рубля (+11,98% в сравнении с прошлым годом), консервированный зеленый горошек – 56,05 рубля (11.99%). 500 грамм картофеля обойдет в 10,94 рубля (+22,51%), 200 грамм моркови – 6,28 рубля (+20,08%), четыре куриных яйца – 25,46 рубля (+5,91%).





За 300 грамм вареной колбасы надо будет оставить 125, 01 рубля, майонез объемов 200 грамм будет стоить 35,93 рубля, а 100 граммов репчатого лука — 2,23 рубля.