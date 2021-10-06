Около 2% привитых жителей Томской области заболели ковидом

«Порядка 2% жителей Томской области заболели после вакцинации. Если быть точнее, то 1,7% от всех заболевших действительно заболели повторно. Если говорить в масштабах, то из ста человек это порядка двух человек. И это очень хороший результат, потому что при этом заболевание во всех случаях протекает, как правило, в легкой форме, пациенты не госпитализируются, состояние их здоровья позволяет получать амбулаторное лечение, это хороший результат от вакцинации», — сказал представитель Роспотребнадзора.

В целом, по данным ведомства, в регионе вакцинировано 35% взрослого населения Томской области. Это количество, по оценкам ведомства, недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

«Если говорить о вакцинации, то на сегодня мы говорим о двух актуальных вакцинациях - против ковида и против гриппа. От ковида на сегодняшний день получили первую прививку более 302 тысяч человек, законченный курс вакцинации получили 256, 7 тысяч. По плану мы заявляли 506, 5 тысяч человек - это 60% от взрослого населения, которое запланировали вакцинировать для формирования должной иммунной прослойки. Выполнение плана на сегодня составляет практически 60%. В любом случае, эта цифра недостаточная. Если говорить об охвате вакцинацией, он для взрослого населения региона составляет 35%», — рассказал Андрей Рудиков.

В последние месяцы ведомство фиксирует еженедельное снижение количества желающих поставить прививку.

«Причин может быть несколько. Сложности этого эпидемического сезона в том, что необходимо получить параллельно прививки от гриппа и от ковида, поэтому население может выбирать прививку от гриппа. Комбинировать вакцины на сегодняшний день не разрешено. И второй момент - уменьшение бдительности населения к ковиду. Поэтому, конечно, вакцинацию не менее 60% населения региона старше 18 лет, которую мы ставили целью, конечно не достигли», — объясняет представитель Роспотребнадзора.

Сейчас в Томской области, по данным ведомства, есть достаточное количество вакцины всех компонентов, хватает вакцины «Спутник Лайт», которая предназначена для недавно переболевших и для тех, кто проходит уже повторную вакцинацию от коронавируса. К этому дню в регионе повторно от ковида привились 13 тысяч человек.