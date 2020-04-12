Около 160 томичей вывезут из Таиланда на специальном рейсе

«Учитывая позицию эпидемиологов, федеральный оперативный штаб принял решение организовывать вывоз россиян из Таиланда по регионам,— сообщил заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин. — Соответственно, сейчас формируется рейс для пассажиров из Новосибирской области, которых там очень много. Будет сформирован рейс для томичей — по нашей информации, всего в Таиланде находятся около 160 жителей Томской области. Мы находимся с частью из них в контакте. В других странах такого количества томичей нет. Не будем давать оценки поведению наших граждан, которые вылетали в Бангкок в начале апреля, в самый разгар эпидемии. У губернатора позиция жесткая: все они наши люди, и регион им обязан помочь».





Власти не называют номер рейса и дату вылета самолета из Бангкока. Ранее сообщалось, что в Томскую область в ближайшее время могут вернуться около 200 человек из-за рубежа. Томичи, прибывшие в Новосибирск, могут остаться на указанный срок в местном обсерваторе. После осмотра их медиками они могут быть доставлены в Томскую область на организованном транспорте и отправиться в томский обсерватор.





Все пассажиры авиарейсов по решению оперштаба Томской области должны пройти в течение двух недель карантин, их принудительно отправляют в обсерватор. После прибытия в Томскую область вернувшиеся обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Или же им предлагается для размещения на две недели томский обсерватор. Как правило, обсерватор для изоляции выбирают жители районов области или томичи, не желающие подвергать риску своих родственников, проживающих с ними совместно. Власти пока не называют место обсервации в Томске. Департамент здравоохранения Томской области не отвечает ни на один официальный запрос ТВ2.





На сегодняшний день в Томской области диагноз коронавирус был поставлен четырем пациентам. Одна женщина уже вылечилась, состояние троих заболевших удовлетворительное.





Как вернуться томичам домой, можно узнать по горячей линии департамента международных и региональных связей: +7 (3822) 511-945.





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