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25 мая,
2020
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Новости

Около 150 раскопок закрыли в Томске за две недели

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

147 коммунальных раскопок закрыли в Томске с середины мая. Качество работы еще по 110 адресам инспекторы «Санитарной милиции» оценят на этой неделе, сообщает пресс-служба мэрии.

Около 150 раскопок закрыли в Томске за две недели
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

По информации мэрии, до 1 июня инертным материалом должны быть засыпаны 630 раскопок. Все раскопки прошлого сезона будут закрыты до 26 июня, эта дата подтверждена в гарантийных письмах ресурсоснабжающих компаний.


«Наряду со стартовавшей ремонтной кампанией на инженерных коммуникациях в Томске продолжается работа по закрытию раскопок. Их владельцы должны понимать, что в этом вопросе город всегда будет на стороне томичей, которые должны жить в комфортных и безопасных условиях и получать тепло и горячую воду в срок, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Очевидно, что собственных сил администрации для проверки каждого объекта недостаточно. Сегодня я обращаюсь к неравнодушным томичам, представителям общественных организаций с просьбой подключиться к контролю работы по ликвидации раскопок на улицах города. Если вы видите, что раскопка не огорожена, знаете, что нарушаются сроки ее закрытия, заметили, что на объект несколько дней не выходят специалисты – сообщайте об этом в «Санитарную милицию». Это поможет нам обеспечить безопасность на улицах города и своевременно подготовить Томск к предстоящей зиме».

Около 150 раскопок закрыли в Томске за две недели
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Ранее активисты ОНФ отмечали, что многие раскопки не огорожены, отсутствует информация о том, кто именно проводит раскопку. Они предлагали опубликовать электронную карту раскопок, чтобы каждый житель Томска знал, когда будет устранена и заасфальтирована коммунальная яма и кто несет ответственность за выполнение этих работ.

Сообщить о нарушениях хода ведения раскопок инспекторам «Санитарной милиции» можно по телефонам: 

  • 46-92-18 (Кировский район), 
  • 46-92-14 (Ленинский район),
  • 46-92-17 (Октябрьский район) 
  • 46-92-15 (Советский район).
Около 150 раскопок закрыли в Томске за две недели

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