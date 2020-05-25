Около 150 раскопок закрыли в Томске за две недели

По информации мэрии, до 1 июня инертным материалом должны быть засыпаны 630 раскопок. Все раскопки прошлого сезона будут закрыты до 26 июня, эта дата подтверждена в гарантийных письмах ресурсоснабжающих компаний.





«Наряду со стартовавшей ремонтной кампанией на инженерных коммуникациях в Томске продолжается работа по закрытию раскопок. Их владельцы должны понимать, что в этом вопросе город всегда будет на стороне томичей, которые должны жить в комфортных и безопасных условиях и получать тепло и горячую воду в срок, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Очевидно, что собственных сил администрации для проверки каждого объекта недостаточно. Сегодня я обращаюсь к неравнодушным томичам, представителям общественных организаций с просьбой подключиться к контролю работы по ликвидации раскопок на улицах города. Если вы видите, что раскопка не огорожена, знаете, что нарушаются сроки ее закрытия, заметили, что на объект несколько дней не выходят специалисты – сообщайте об этом в «Санитарную милицию». Это поможет нам обеспечить безопасность на улицах города и своевременно подготовить Томск к предстоящей зиме».