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  3. ОКБ и городская больница № 3 частично вернулись к работе по профилю
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ОКБ и городская больница № 3 частично вернулись к работе по профилю

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С понедельника, 30 августа, отделение пульмонологии и ЛОР-отделение больницы № 3, а также отделения гинекологии и офтальмологии областной клинической больницы начинают принимать пациентов по основному профилю. В помещениях проведена заключительная дезинфекция. В результате возращения этих отделений к прежней работе открыто 105 коек для оказания плановой и экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Плановая госпитализация пациентов в медучреждениях будет проводиться в режиме инфекционной безопасности: он предполагает обязательное тестирование на COVID-19, ограничение посещений родственниками, организацию питания в палатах.

За период работы отделения офтальмологии и гинекологического отделения ОКБ в статусе респираторного госпиталя здесь пролечились 2769 пациентов с COVID-19. Больница № 3 уже перепрофилировалась под респираторный госпиталь дважды – в марте 2020-го и в июне 2021-го. Здесь прошли лечение 4047 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и 487 с пневмонией и ОРВИ.

«Инфекционное отделение больницы продолжит принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, оставаясь «красной зоной» респираторного госпиталя», – уточнил главный врач больницы № 3 Томска Вадим Бойков.

В Томской области действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ, больницы № 3 и родильного дома № 4, а также госпиталь во Дворце спорта. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра. По данным облздрава, в настоящее время в регионе ковидом болеют 5294 жителя Томской области. На момент написания новости в регионе остаются свободными 30% коек для лечения больных ковидом.

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