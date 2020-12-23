Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Томской области

Медицинские организации Томской области с этой недели возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда ограничений. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.





«Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19. Плановая помощь пациентам организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, их соблюдение будет строго контролироваться», — сказал Сергей Дмитриев.





5 октября из-за пандемии коронавируса плановая медицинская помощь была приостановлена. С этой недели возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований.





На входах в поликлиники продолжат работать фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован для того, чтобы обеспечить безопасность медикам и пациентам.





Глава облздрава порекомендовал жителям региона не стремиться в массовом порядке попасть в поликлинику в первые же дни. Эту возможность нужно оставить пациентам с хроническими заболеваниями.





Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник.





При этом плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время плановая иммунизация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, в условиях, исключающих создание очередей.