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23 декабря,
2020
Новости

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Медицинские организации Томской области с этой недели возобновляют плановое оказание медпомощи с учетом ряда ограничений. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.


«Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19. Плановая помощь пациентам организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, их соблюдение будет строго контролироваться», — сказал Сергей Дмитриев.


5 октября из-за пандемии коронавируса плановая медицинская помощь была приостановлена. С этой недели возобновляется запись на прием через электронную регистратуру и колл-центры медучреждений. Будет доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований.


На входах в поликлиники продолжат работать фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован для того, чтобы обеспечить безопасность медикам и пациентам.


Глава облздрава порекомендовал жителям региона не стремиться в массовом порядке попасть в поликлинику в первые же дни. Эту возможность нужно оставить пациентам с хроническими заболеваниями.


Для пациентов из групп риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями) помощь по-прежнему доступна на дому. Также на дому будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым следует воздержаться от посещения поликлиник.


При этом плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время плановая иммунизация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, в условиях, исключающих создание очередей.

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