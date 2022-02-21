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Охотник, перепутавший товарища с лосем, заплатит 700 тысяч компенсации за его убийство

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Житель Верхнекетского района Томской области, застреливший товарища во время охоты, заплатит его дочери 700 тысяч в виде компенсации морального вреда. Об этом сообщает областная прокуратура со ссылкой на решение Томского областного суда.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

По информации ведомства, в январе 2020 года во время охоты рядом с поселком Белый Яр мужчина перепутал с лосем другого охотника и выстрелил в него. Пострадавший умер в больнице в тот же день.

Суд вынес охотнику обвинительный приговор по делу об убийстве по неосторожности (прокуратура не разглашает наказание, максимальная санкция по этой статьей составляет два года колонии). Позже 17-летняя дочь убитого подала иск о компенсации морального вреда.

Верхнекетский районный суд удовлетворил требования о компенсации, но охотник посчитал ее размер завышенным. Мужчина подал апелляцию, потребовав уменьшить сумму компенсации, но коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение без изменения.

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