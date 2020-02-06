«Огромная стая волков из Казахстана»: очередная массовая рассылка дошла до Томска

Томичи стали получать в мессенджерах сообщения о якобы огромной стае волков, которая надвигается на город из Казахстана. В тексте – «ограничить прогулки и держать детей в поле зрения родителей».

«Пришло официальное сообщение о том, что со стороны Казахстана движется большая стая волков. Просьба ограничить прогулки, запретить рыбалку, держать детей в поле зрения. Первое видео, где волки растерзали собак, снято рядом с Новокузнецком. До нас на автобусе три часа, а по прямой и того меньше. Мало нам медведей, так еще новая напасть», — говорится в тексте.

Также к сообщению прикреплено «информационное донесение» администрации Татарского района Новосибирской области. При этом администрация опровергла это сообщение, назвав его не соответствующим действительности.

Подобные сообщения получили в Челябинской области, Якутии, Алтайском крае и даже в Казахстане. В некоторых, правда, к фотографиям стаи волков добавляют еще кадры растерзанных домашних животных.





Также к сообщениям прилагается видео с одной и той же стаей животных. Комментаторы к видео отмечают, что на нем запечатлены, скорее, олени или маралы, чем волки, а экстренные службы опровергают нашествие хищников.





Антрополог и автор книги «Опасные советские вещи» Александра Архипова считает, что подобные рассылки возникают тогда, когда есть источник стресса, образ некоего врага.





«Представьте сами, мы в стрессе: теряем ключи, опаздываем на работу, сломалась машина, и мы начинаем говорить, что всё против нас. У нас возникает ощущение, что мир против нас. Это микродоза того самого внешнего врага. Теперь представьте пролонгированное ощущение стресса — опасность хочется визуализировать. И так толчком становится звуковой файл, где некая женщина рассказывает, что в ее школе нашли пакетик с синтетическим наркотиком: со второго раза привыкание, а через полгода гниют кости. Этому файлу несколько месяцев, но активизируется история именно на волне общей паники», — рассуждала Александра.





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