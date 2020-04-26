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26 апреля,
2020
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Ограничения на въезд и выезд ввели в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный оперативный штаб ввел ограничения на въезд и выезд из Томской области, сообщает обладминистрация.

Ограничения на въезд и выезд ввели в Томской области

Как отметили в администрации, въезжать и выезжать из Томской области можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости.


«Движение между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», — пояснили в обладминистрации.


С 20 апреля Томская область приостановила межрегиональные автобусные перевозки. В Сибири ввели либо готовятся ввести двухнедельную изоляцию по месту прибытия или в обсерваторе для всех иногородних.


Напомним, режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.


Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшей контейнерной площадки. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. 


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