«Ограниченно годное жилье»: Минстрой ввел новую категорию домов

В России вступил в силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой РФ) о новой категории ветхого жилья. Теперь такие дома можно признать находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии.

Согласно документу, признать жилье ограниченно пригодным для проживания можно будет после решения региональной межведомственной комиссии. Такая комиссия создается областными властями, которые обязаны предоставлять жителям ветхих домов всю информацию по признанию здания ограниченно пригодным. Но сначала необходимо провести экспертизу, ее могут заказать у специализированных организаций как сами собственники, так и местные власти.

Включать в список жилья, ограниченно пригодного для проживания, будут дома с дефектами и кренами, которые не могут привести к резкому разрушению. При этом будет проводиться либо постоянный мониторинг состояния дома, либо укрепление конструкции.

Подать заявление на проверку дома можно как в бумажной форме, так и через Портал Госуслуг. Решение должны принять в течение 30 дней на заседании комиссии, о его проведении жильцов дома должны уведомить как минимум за 5 дней. Вместе с заявлением в комиссию нужно подать документы, подтверждающие права владельца на квартиру, и заключение экспертизы.

После ремонта и укрепления конструкций дома жители могут подать в комиссию заявление об отмене решения, после чего дом должны исключить из списка ограниченно пригодных для проживания. Также из перечня дом могут исключить после признания его аварийным и непригодным для проживания.