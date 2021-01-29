Огородова об увольнении директора «Интеграции»‎: Мы разбираемся с этим вопросом

«Уважаемые коллеги, эта информация поступила вчера, это компетенция муниципалитета, муниципальная школа. Поэтому мы разбираемся в этом, поручение такое Ирине Борисовне (Грабцевич, начальник областного департамента образования — прим. ред.) я уже дала, сегодня я ни на какие вопросы ответить, конечно же, не могу», — сказала она.

Замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова во время прямого эфира в Instagram областной администрации не стала комментировать увольнение директора школы «Интеграция». Вопрос об увольнении стал одним из самых популярных во время прямого эфира.

Отметим, микрорайон «Южные ворота», где находится школа, по территориальному делению относится к Томскому району, а не к городу.





28 января в соцсетях появились сообщения о том, что без объяснения причин уволили директора новой школы «Интеграция». Для родителей и коллектива такое решение стало неожиданностью, они оказались против и начали собирать подписи в поддержку директора Лилии Пикаловой. По данным одного из членов родительского комитета школы, к этому часу собрано более 700 подписей. Коллектив и родители в письме попросили оставить в должности директора, они отметили, что на Лилию Пикалову не было жалоб от коллектива и от родителей, не отмечались дисциплинарные нарушения. Также в письме отмечали, что смена руководителя может негативно отразиться на развитии школы. Свое письмо они планируют направить в адрес губернатора, замгубернатора по образованию и главе Томского района.



29 января в чате, посвященном событию, одна из участниц сообщила, что увольнение директора приостановлено, так как Пикалова находится на больничном.





«В школе будет проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности с целью подтверждений нарушений либо опровержений. По результатам проверки станет понятна законность действий со стороны Управления образования. Поэтому предлагаю сегодня не вестись на чьи-либо провокации, всем успокоиться! Результаты проверки мне будут известны, смогу предоставить их вам на ознакомление, если заинтересованы в правде», — написала она.





В свою очередь власти Томского района накануне сообщили, что причиной увольнения послужили финансовые нарушения. По их данным, в школе раздутый штат управления.





Также сегодня, 29 января, перед коллективом школы выступила начальник управления образования Томского района Юлия Дубовицкая. Она рассказала, что ей о финансовых нарушениях сообщили из централизованной бухгалтерии. Речь шла о том, что якобы директор своим приказом перераспределила около 400 тысяч рублей на декабрьские зарплаты непедагогическому составу коллектива, тогда как они должны были пойти то, чтобы каждый из педагогов получил заработную плату не ниже средней для школы.





«К нам пришло письмо, и мы были вынуждены вмешаться в ситуацию, в ручном режиме отрегулировать, сделать таким образом, чтобы все педагоги стопроцентно получили заявленный средний уровень заработной платы. Я считаю недопустимым перераспределения за счет педагогического персонала в пользу иных работников. Это знает каждый грамотный руководитель школы — в первую очередь мы выдерживаем средний уровень зарплаты педагогов. Он у вас составил 35 тысяч 475 рублей. Если вы считаете, как сказал ваш руководитель, что вы за эти четыре месяца еще не отработали эту сумму, я готова рассмотреть ваши предложения по уменьшению, хотя мы с управлением образования рассматривали вариант увеличения в 20 году среднего уровня заработной платы. Директор подписал указ, где 400 с лишним тысяч рублей, которые должны быть начислены педагогам, распределил по прочему персоналу. Централизованная бухгалтерия известила меня, что это неправомерно и нарушает права педагогов. Мы собрались все вместе, долго и мучительно, практически под давлением, вынудили (директора – прим. ред.) подписать другой приказ, где данная сумма была перераспределена на педагогический персонал», — сказала Юлия Дубовицкая.





По ее словам, деньги перераспределялись в пользу бухгалтеров, экономиста, заместителей директора, инженера-программиста.





«Если бы мы не изменили эту ситуацию в ручном режиме до конца года, то наш муниципалитет недополучил бы порядка 6% на выполнение государственной гарантии на все образовательные учреждения», — добавила Дубовицкая.





Эти 6%, по ее словам, являются областной субвенцией на обеспечение гарантий и прав ребенка. Муниципалитет может лишиться ее в будущем году, если в текущем не выполнил требования по выплатам средней зарплаты для педработников. За выполнение этого правила отвечают директора школ.





«Я всем очень благодарна за поддержку. Сложно оправдываться за то, чего не делала. Могу сказать одно, я честно делала свою работу. И награда моя – это дети, которые не хотят уходить из нашей школы, родители, которые довольны работой педагогов школы, ваша поддержка! Конечно, я только начала работать и много планов впереди было. Очень хочется их реализовать. А то, в чем меня обвиняют, это клевета, и я могу отчитаться за каждый потраченный рубль», — сказала сама Лилия Пикалова.





Отметим, школа в Южных Воротах открылась 1 сентября 2020 года. Она рассчитана на 1100 учеников, по факту сегодня набрано 800 человек. Из них около 500 – начальная школа, семь первых классов. Часть детей перешла сюда из школы-сада в «Южных Воротах», освободив там места для дошкольников. Школа сотрудничает с ТУСУРом — преподаватели и студенты вуза ведут дополнительные уроки, помогают с подготовкой к ЕГЭ.









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