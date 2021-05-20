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20 мая,
2021
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Огонь уничтожил больше половины домов в иркутском поселке Дальний

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Огонь уничтожил 28 из 49 домов в труднодоступном поселке Дальней, без жилья остались 18 человек. Открытое горение удалось ликвидировать, сейчас сотрудники МЧС убирают последствия пожара и проливают отдельные очаги. 

Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. Сгорело 28 из 48 домов поселка, из них девять домов жилые. Погорельцы временно разместились у родственников.  


«Дежурство в поселке сотрудники МЧС России будут осуществлять до полной ликвидации последствий. Всего задействовано 129 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС России 60 человек и 4 единицы техники, — сообщает пресс-служба МЧС. — Работами по тушению руководит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Роман Пешков».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что в поселок Дальний по его поручению отправился психолог. На место пожара для проведения расследования также приехали дознаватели от МЧС и сотрудник Росгвардии. Проверку ведет областная прокуратура.

Скажу сразу, если б не самолет БЕ200, итоги могли быть гораздо хуже. Дважды он сбрасывал воду над горящим поселком. Это помогло остановить распространение пожара, — пишет Кобзев. —  Пострадавших и погибших нет, и это тоже очень важно. Жилье можно восстановить, а вот человеческие жизни не вернешь.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов и жили 68 человек, начался утром в среду. Сперва огонь тушили местные добровольцы, позже к месту пожара по воздуху доставили сотрудников МЧС и Авиалесоохраны. Тушить огонь помогал самолет-амфибия Бе-200.

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