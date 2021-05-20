Огонь уничтожил больше половины домов в иркутском поселке Дальний

Огонь уничтожил 28 из 49 домов в труднодоступном поселке Дальней, без жилья остались 18 человек. Открытое горение удалось ликвидировать, сейчас сотрудники МЧС убирают последствия пожара и проливают отдельные очаги.



Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. Сгорело 28 из 48 домов поселка, из них девять домов жилые. Погорельцы временно разместились у родственников.





«Дежурство в поселке сотрудники МЧС России будут осуществлять до полной ликвидации последствий. Всего задействовано 129 человек, 12 единиц техники, из них от МЧС России 60 человек и 4 единицы техники, — сообщает пресс-служба МЧС. — Работами по тушению руководит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Роман Пешков».

