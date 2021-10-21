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Оформлять покупки на AliExpress — теперь проще

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«Мобильный ID» от МегаФона теперь доступен клиентам маркетплейса AliExpress и использует функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей AliExpress в России за последний год превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев этого года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на AliExpress представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч — иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически. Достаточно — указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

«Мобильный ID» используется, помимо приложения AliExpress Россия, в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

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