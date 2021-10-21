Оформлять покупки на AliExpress — теперь проще

Количество активных покупателей AliExpress в России за последний год превысило 27,9 млн человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов МегаФона за девять месяцев этого года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на AliExpress представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч — иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически. Достаточно — указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.